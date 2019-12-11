Emniyet Genel Müdüründen, şehit Verdi'nin kabrine ziyaret

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın da katıldığı anmada, Verdi'nin ailesi duygusal anlar yaşarken, aileyi protokol üyeleri teselli etti.

Geçtiğimiz yıl makamında uğradığı saldırı sonucu şehit olan Müdür Verdi için, Mezitli Mezarlığı Şehitliğinde tören düzenlendi. Törene, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, çevre illerin emniyet müdürleri, şehit müdürün babası Ertuğrul, annesi Nuran ile eşi Leyla Verdi katıldı. Valilik ziyaretinin ardından törene katılan Müdür Aktaş, mezarlık girişinde baba Ertuğrul Verdi'nin elini öpüp, bir süre sohbet etti. Daha sonra Aktaş, şehit müdürün ailesine başsağlığı dileklerini sundu. Anmada Kuran'ı Kerim okunurken, dualar edildi. Aile duygusal anlar yaşarken, anne Nuran ile eşi Leyla Verdi anma boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Aileyi protokol üyeleri teselli etti.

"Allah bizleri Altuğ Verdi şehidimiz başta olmak üzere şehitlerimize mahcup etmesin"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aktaş, "Bundan bir yıl önce Rize Emniyet Müdürüyken kalleş bir saldırıda şehit verdiğimiz Altuğ Verdi şehidimizin seneyi devriyesinde mezarı başında yakınlarıyla, sevenleriyle, dostlarıyla, meslektaşlarıyla kendisini yad ettik, dualar ettik. Allah rahmet eylesin. Allah bizleri Altuğ Verdi şehidimiz başta olmak üzere şehitlerimize mahcup etmesin. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın" dedi.

Olayın geçmişi

Geçtiğimiz yıl 11 Aralık'ta Rize Emniyet Müdürlüğü binasına gelen Derepazarı Emniyet Amirliğinde görevli trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek istedi. Özel Kalem Müdürlüğü'ne silahını bırakıp makamda görüşen Sarıcaoğlu, daha sonra makamdan çıktı. Çıkışta özel kalemden silahını teslim alarak tekrar içeri giren Sarıcaoğlu, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye ateş etmeye başladı. Bu sırada beraberindeki personel şube müdürü olan polis müdürü ve Verdi'nin koruma polisine de ateş eden Sarıcaoğlu, ardından karşı açılan ateşte silahla vurularak yaralandı. Olay sonrası ağır yaralanan Verdi ve biri saldırgan 3 polis memuru ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Verdi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.