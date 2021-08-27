Emniyet Müdürü Aslan, gazetecilerle bir araya geldi

Tece Polisevi'ndeki toplantıda konuşan Aslan, her türlü iyi niyetli eleştiriye açık olduklarını belirterek, "Sizler halkın haber alma hakkını kullanmalarına aracı olan meslek grubusunuz. Bizler ne kadar iletişim halinde olursak, halkımız da o kadar doğru ve zamanında haber almış olur" dedi.

Mersin'de güvenlik hizmetini daha kaliteli hale getirmek için çalışmalar yapacağını söyleyen Aslan, "Mersin halkına nasıl daha güzel, daha kaliteli güvenlik hizmeti sunarız, bütün derdimiz bu. Bunu kendi doğrularımız çerçevesinde yapıyoruz ancak bu yaptıklarımızın halkın nezdinde bilinmesi, halkın bilgilendirilmesi ve bazı konularda bilinçlendirilmesi için basının desteğine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.