Emniyet Müdürü Fil, muhtarlarla toplantı yaptı

Mersin'in Tarsus ilçesine atanan Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, muhtarlarla ilk toplantısını yaptı.

Berdan Barajı Gençlik Kampı içerisinde Yeni Mahalle Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı mahalle muhtarları toplantıya İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Latif Tufan, Yeni Mahalle Polis Merkezi amiri ile birim amirleri katıldı.

Toplantıda, Yeni Mahalle Polis Merkezi Amirliğine bağlı bölgeler başta olmak üzere genel güvenlik, asayiş ve güncel konular üzerinde değerlendirme yapıldı.

Mahalle muhtarlarının görüş talep ve önerileri de alınırken, yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alış-verişinde bulunuldu.

Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, kentte yaşayan bireylerle huzurlu bir Tarsus için çalışacaklarını söyledi.

Fil, bu tür toplantıları aralıksız yapacaklarını ifade etti.