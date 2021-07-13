Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin'e veda ediyor

Yeni görev yeri olan İzmir'e hareket etmeden önce yaptığı yazılı açıklama ile kente veda eden Şahne, 28 Ekim 2016 tarihinde başladığı Mersin İl Emniyet Müdürlüğü görevinin, 6 Temmuz 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile İzmir Emniyet Müdürlüğüne atanmasından dolayı sona erdiğini hatırlattı.

Açıklamasında, "Mersin'de göreve başladığım ilk andan itibaren vatandaşın huzurunun bizim huzurumuz olduğunu aklımızdan çıkarmadık. İnsan haklarına saygıyı ve vatandaş memnuniyetini esas alarak yüksek sorumluluk bilinciyle her birimdeki personelimizle birlikte üstün gayret ve özveriyle görev yaptık" diyen Şahne, "Suç ve suçlularla mücadelede en büyük destekçimiz değerli Mersin halkı olmuştur. Sizlerin düşüncelerine kulak vererek ve sizden aldığımız güç ile daha güvenli ve daha huzurlu bir Mersin için çalıştık. Tüm vatandaşlarımız bilmelidir ki, polisin başarısı vatandaşlarımızın polise duyduğu güvenle doğru orantılıdır. Vatandaşlarından destek görmeyen hiçbir güvenlik biriminin başarılı olması düşünülemez" ifadelerini kullandı.

Görev yaptığı süre içerisinde halkın kendisine ve emniyet teşkilatına verdiği destek, sevgi ve güvenle, Mersin'in çok daha güvenli bir kent haline geldiğini kaydeden Şahne, "Eşsiz güzelliği, tarihi dokusu ve gönlü güzel insanıyla birçok medeniyeti içinde barındıran bu şehre en kalbi duygu ve iyi dileklerimle veda ederken, görevim süresince maddi ve manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan, Valimiz Ali İhsan Su ile ilimizin değerli protokolüne, yerel yönetimlerimize, sivil toplum kuruluşlarına ve değerli Mersin halkına, Türk Polis Teşkilatı ve şahsım adına şükranlarımı arz eder, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anarken, hepinize selam, sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi.