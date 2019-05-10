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Emniyet Müdürü Şahne'den Baro Başkanı Yeşilboğaz'a ziyaret

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz’a iade-i ziyarette bulundu.

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'a iade-i ziyarette bulundu. Yeşilboğaz, avukatların karakollarda ve adliyelerde yaşadıkları sıkıntıların çözümü için Şahne'den destek istedi.


İl Emniyet Müdürü Şahne, Baro Başkanı Yeşilboğaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret, Baro Genel Sekreteri Adnan Günbay, Sayman Kazım Yüksel ve Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.


Yeşilboğaz, ziyarette Şahne'ye, avukatların karakollarda ve adliyelerde yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Avukatların, görevlerini ifa ederken yaşadıkları sorunların çözümü için Şahne'den destek isteyen Yeşilboğaz, “Avukatın işinin aksaması, vatandaşın adalete erişiminin aksaması demektir” dedi.


Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Yeşilboğaz, İl Emniyet Müdürlüğü'nü, özellikle asayiş ve uyuşturucu ile etkin mücadelesindeki başarısından dolayı tebrik ederek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye çalışmalarında başarılar diledi.


Emniyet Müdürü Şahne ise hak için mücadele eden avukatların karakollarda ve adliyede yaşadıkları sorunlarla ilgileneceğini ve avukatların mesleklerini ifa ederken herhangi bir sorun yaşamaması için elinden geleni gayreti göstereceğini söyledi. Avukatlar ile emniyet güçlerinin aynı amaç için çalıştıklarını, birlikte hareket etmeleri durumunda Mersin'in daha yaşanabilir ve daha sorunsuz bir kent olacağını vurgulayan Şahne, Baro Başkanı Yeşilboğaz'a ve Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.

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