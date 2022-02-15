İhlas Haber Ajansı

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Emniyet personeline trafik eğitimi

Mersin’de Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline trafik eğitimi verildi.

Mersin'de Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline trafik eğitimi verildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik, trafik güvenliğine dair Bakanlıkça 'Bi hareketine bakar hayat' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında eğitim verildi. Eğitim çalışmalarında, üzerinde giydirme çalışmaları yapılmış olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne tahsisli 'emniyet kemeri simülasyon aracı' ile emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılarak, dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda simülasyon aracında uygulamalı eğitim verildi.

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