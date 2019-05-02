Emniyet ve jandarmadan Başkan Bozdağan'a ziyaret

Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Halis Ünal ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Demirtaş, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Emniyet Müdürü Ünal ile Jandarma Komutanı Demirtaş, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Tarsus Belediye Başkanlığı'na seçilen Bozdoğan'ı ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozdoğan "Huzur olmadan hiçbir şey olmaz. Bu kentin kalkınması, gelişmesi ve büyümesi ancak barış ve huzur ortamında olur. Tarsus'un güvenliği ve huzuru için kolluk güçleri ile sürekli işbirliği içerisinde olacağız" dedi.

İlk 6 ay içerisinde gerçekleştireceği projeleri hakkında da konuklarına bilgi veren Bozdoğan, "Projelerimiz, tamamen insana odaklı hizmet projeleridir. Gelir, eğitim ve sağlık açısında yeni nesil belediyecilik anlayışı ile bu kenti el birliğiyle ayağa kaldıracağız. Bunu yaparken de katılımcı yönetimi esas alacağız. Kısacası 10 bin yıllık tarihi geçmişi olan bu kentimiz eski, güçlü, şanlı, şatafatlı günlerine dönmesi için mücadele edeceğiz. Ben meydanlarda halkıma söz verdim. Ve halkım için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ünal ve Demirtaş ile bir süre sohbet eden Bozdağan, nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkürlerini sundu.