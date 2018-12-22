Emniyet, velilere madde bağımlılığı semineri verdi

Mersin'in Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerinin velilerine madde bağımlılığı konusunda seminer verildi.

Seminer Mut Özdemirler Çok Programlı Anadolu Lisesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde, Gazi İlkokulu konferans salonunda düzenlendi.

Lise öğrencilerinin ailelerine madde bağımlılığıyla mücadelede farkındalık sağlamak amacıyla emniyet amirleri ve uzmanlarca verilen seminerde, gençlerin bağımlılığa karşı korunmasında ailelere büyük görevler düştüğü ve bu nedenle ailelerin bilinçlenmesinin son derece önemli olduğu vurgulandı.

Mut İlçe Emniyet Müdür Vekili Ali Serban, seminerde ailelere madde bağımlılığıyla mücadele, uyuşturucu maddelerin tanımı, madde bağımlılığı ve zararları, aile içi iletişim, çocuk ve gençlerin suç ve suçlara karşı korunması ve ailelerin alması gereken önlemleri anlattı.