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Emniyetten festival alanı için park uyarısı

Mersin Emniyet Müdürlüğü, 1-3 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası Narenciye Festivali nedeniyle araç sürücülerini festival alanı bölgesine araçlarını park etmemeleri konusunda uyardı.


Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, kentte 1-3 Kasım tarihlerine arasında narenciye festivali gerçekleştirileceği hatırlatılarak, "Festival ile ilgili alınacak trafik tedbirleri kapsamında, Adnan Menderes Bulvarı, PTT alt kavşağı ile Babil ışıklı alt kavşağı arasında, 1 Kasım Cuma günü saat 22.00'den festival etkinlikleri sona erinceye kadar belirtilen alana araçların park edilmemesi gerekmektedir. Aksi takdirde araçlar güvenlik açısından çekici marifetiyle otoparka kaldırılacaktır" denildi.

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