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Emniyetten kan bağışı desteği

Mersin Emniyet Müdürlüğünce, Türk Kızılayı Mersin Kan Bağışı Merkezi Koordinesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.


Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin öncülük ettiği kan bağışı kampanyasına, teşkilat mensupları da yoğun ilgi gösterdi. Şahne, kan bağışında bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına Mersin Emniyet Müdürlüğü olarak destek vermek istediklerini belirterek, "Hedef bir sayımız yok ama personelimiz, teşviklerimizle yoğun katılım gösterdi. İnşallah bundan sonra da bu desteğimiz sürecek. 'Kan bağışlamak, hayat bağışlamak' gibi, onun için arkadaşlarımızı bu slogan ve çağrı ile davet ettik. Sağolsunlar onlarda icabet etti. Tüm meslektaşlarımıza ve Kızılay görevlilerine teşekkür ediyorum" dedi.


Şahne, tüm vatandaşları da Kızılay'ın kampanyasına destek vermeye çağırdı.


Teşkilat bünyesinde iki gün sürecek olan kampanyanın, ilçe emniyet müdürlüklerinde de devam edeceği belirtildi.

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