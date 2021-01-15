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Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Iqbal Mersin'de

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin’e gelen Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal, beraberindeki heyetle birlikte Vali Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin'e gelen Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal, beraberindeki heyetle birlikte Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.


Ziyarette ilk olarak Şeref Defterini imzalayan Büyükelçi Iqbal, daha sonra Valilik Makamına geçerek Vali Su ile bir süre sohbet etti. Büyükelçi Iqbal'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, bu tür ziyaretlerin ülkeler arası ilişkilerin daha da gelişmesi açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, Iqbal'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.


Büyükelçi Iqbal ise Mersin'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Ali İhsan Su'ya teşekkür etti.

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