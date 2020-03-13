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Enerji nakil kablosu çalan hırsızlar tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Tarsus ve Yenice ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, Kumdere Mahallesinde meydana gelen enerji nakil kablo hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgede çalışma yapan ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayı 3 kişinin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin kimliklerini de tespit eden ekipler, şahısların başka bir ilde yaşadığını belirledi. Bunun üzerine tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 2 kişiyi gözaltına alırken, 1 kişiyi ise adresinde bulamadı.


Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı. Bir kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

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