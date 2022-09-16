Engelleri, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde aşıyorlar

Mersin'de gelişimsel farklılık tanısı ile Büyükşehir Belediyesine ait Engelsiz Yaşam Merkezine başvuran Aras Yağız Atak'ın yaşadığı sosyal davranış bozukluğu, verilen ücretsiz eğitim ile alt seviyelere çekildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, annesi Filiz Atak'ın başvurusunun incelenmesinin ardından, küçük çocuğun tedavisine katkı sunmak için çalışmalara başladıklarını söyleyen Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelsiz Yaşam Merkezi Egzersiz ve Koordinasyon Odası Sorumlusu, Beden Eğitim ve Spor Öğretmeni Fatma Nur Yılmaz, “Yağız Aras, gelişimsel farklılık tanısı ile bize geldi. Güçlü ve zayıf yönlerini aileyle beraber gözlemleyerek, spor planlama programı oluşturduk” dedi.

Verilen eğitimler ve fiziksel aktivitelerle beraber, çocukların koordinasyon parkurlarında göstermiş olduğu performanslarla, bedensel, biliçsel, duyusal ve ruhsal gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Yılmaz, eğitim süresince anne Filiz Atak'ın da derslere katıldığını belirterek, “Biz genellikle 7 ay boyunca annesi ile beraber derse girdik. Dönem dönem çocuğun davranış problemlerinden dolayı, anneyi çıkarmak zorunda kaldım. Bu şekilde veliye de öğreterek, spor planlama programlarını göstererek, sürece dâhil etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Benzer eğitimlerin 1 eğitim-öğretim yılı süresince devam ettiğini ve ücretsiz olduğu için vatandaşlardan çok fazla talep aldıklarını söyleyen Yılmaz, başvuru için kişinin engelli sağlık raporu ve öz bakım becerilerini yerine getirebiliyor olması gerektiğini kaydetti.

“Oğlum komutlara uyma, bekleme ve sosyal ilişkilerde daha iyi”

Oğlunun sosyal davranış bozukluğu tanısı sonrasında Engelsiz Yaşam Merkezine başvurduklarını dile getiren anne Filiz Atak, “Burası aslında bildiğim ama bilmediğim bir yerdi açıkçası. Çalıştığım işten dolayı buranın farkına vardık. Buraya geldiğimizde, benim oğlum komut almıyordu. Bildiğini yapıyordu, hiçbir şekilde insanlarla temas kurmuyor, uzak duruyordu. Yani sosyal bir insanın yapması gereken her şeyden uzaktaydı. Buraya geldikten sonra komutlara uyma, bekleme ve sosyal ilişkilerde biraz daha iyi” ifadelerini kullandı.

Yağız Aras'ın tedavi eğitimi öncesinde kaybetme ve kazanmayla ilgili çok ciddi sıkıntıları olduğunu söyleyen anne Atak, “Kaybetme olayını yüzde 100 aşmış değiliz. Bu durum sağlıklı insanlarda da var bazen. Yüzde 100 her şeyi mükemmel oldu diyemiyorum ama ortalamaya vurduğunuz zaman hocamızın sabrı, sevgisi çok etkili oldu. Artık oğlum buraya severek geliyor. Bunda hocamızın sabrı ve işini severek yapmasının katkısı çok fazla” şeklinde konuştu.

“Büyükşehir, özel gereksinimli bireylerle ilgili çok güzel çalışmalar yapıyor”

Verilen hizmetten dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiğini ifade eden Filiz Atak, “Bizim farkımızda olmaları beni çok mutlu etti. Benim başıma böyle bir şey gelene kadar, belediyenin bu anlamda bir hizmeti olduğunun farkında değildim. Güzel şeyler veriyorlar açıkçası. Yüzme olsun, cimnastik olsun, resim olsun birçok konu var. Ben çalışma koşullarımdan dolayı çocuğumu her tarafa götüremiyorum ama burada öğretmenimizin de çok katkısı olduğu için buraya özellikle zaman ayırıyoruz” dedi.

Özel gereksinimli çocuğu olan ailelere de çağrıda bulunan anne Filiz Atak, “Sadece rehabilitasyonla ilerlenebilecek bir durum değil. Çocuklarını olabildiğince sporla iç içe desteklerlerse, kesinlikle yol kat edeceklerdir. Geçen sene çocuğumu cimnastiğe ve yüzmeye buradaki merkeze getirdim. Emek varsa, gerçekten ürün var” diye konuştu.