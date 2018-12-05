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'Engelleri Sanatla Aşıyorum 2' projesi sona erdi

Mersin Valiliği Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında desteklenen ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) tarafından hayata geçirilen, ‘Engelleri Sanatla Aşıyorum 2’ projesinin kapanış töreni yapıldı.

Mersin Valiliği Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında desteklenen ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) tarafından hayata geçirilen, ‘Engelleri Sanatla Aşıyorum 2' projesinin kapanış töreni yapıldı.


Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kapanışa, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Eşi Zeliha Su, Vali Yardımcısı Abdulhamit Erguvan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, ZİÇEV Mersin Şube Başkanı Zekiye Kahveci, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Vali Su, engelsiz bir dünya dileğinde bulunarak, her bireyin birer engelli adayı olduğunu, tüm kurumlarda engelli vatandaşların yaşamlarını daha da kolaylaştırmak için çalışmalar yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini söyledi. Geçtiğimiz yıldan bu yana Mersin'in tüm dinamikleri tarafından değişik alanlarda 52 SODES projesinin uygulamaya konulduğunu vurgulayan Su, 'Engelleri Sanatla Aşıyorum 2' projesinin önemine değindi. Bu ve benzeri projelerle fırsat verilerek önleri açılan engelli bireylerin tüm zorlukları aşabileceğinin altını çizen Su, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.


Konuşmaların ardından proje kapsamında eğitim gören özel çocuklar danslar ederek, türküler söyledi. Tören Vali Su ve eşinin ahşap ve rölyef sergisini gezmesiyle sona erdi.


Öte yandan Vali Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşları ziyaret etti. Ziyaretlerde engelli vatandaşlarla ve aileleriyle yakından ilgilenen Su, devletin her zaman engellilerin ve ailelerinin yanında olduğunu ve onların hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapmaya devam edeceğini kaydetti.

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