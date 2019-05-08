Engelli ablanın kardeş feryadı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 10 katlı bir apartmanın 6. katında çıkan yangında, engelli vatandaş Gökhan Sabah hayatını kaybetti. Sabah'ın kendisi gibi engelli ablası Raziye Sabah kardeşinin ölüm haberiyle gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Merkez Mahallesinde bulunan Hilal apartmanın 6. katında çıktı. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın kısa sürede bütün evi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Evde yaşayan engelli Gökhan Sabah'ın (40) içeride olduğunu da öğrenen ekipler, yangına anında müdahale etti. Yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınırken, Gökhan Sabah'ın tekerlekli sandalye üzerinde cansız bedenine ulaşıldı.

Ailesiyle yaşadığı öğrenilen Gökhan Sabah'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Yangın sırasında anne Emine Sabah'ın komşuya gittiği, engelli vatandaşın evde yalnız olduğu öğrenildi.

"Kardeşim, kardeşim, kadersiz kardeşim"

Kas hastalığı sebebiyle 20'li yaşlarında engelli olan Gökhan Sabah'ın kendisi gibi engelli olan ablası Raziye Sabah da olayı haber alınca kaldıkları binanın girişine geldi. Ancak kardeşinin ölüm haberini aldı. Abla Raziye Sabah, "kardeşim, kardeşim, kadersiz kardeşim" diyerek feryat edip ağladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.