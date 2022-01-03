Engelli bireyler, aileleriyle birlikte Tarsus'ta unutulmaz anlar yaşadı

Mersin'de engelli bireyler ve aileleri, Tarsus'taki Engelsiz Yaşam Parkı'nda unutulmaz bir gün yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde faaliyet yürüten Engelsiz Yaşam Parkı'nın özel gereksinimli bireyleri ve aileleri, Tarsus'ta unutamayacakları bir gün yaşadı. Tarsus'un tarihi noktaları olan Kırkkaşık Bedesteni, Eshab-ı Kehf, Ulu Cami, Eski Tarsus Evleri Sokağı ve St. Paul Kuyusunu gezen Engelsiz Yaşam Merkezinin 9-16 yaş grubunu oluşturan özel gereksinimli bireyleri, Gençlik Kampında zaman geçirdikten sonra, Tarsus Doğa Parkı'na giderek daha önce hiç görmedikleri hayvan türlerini yakından görme imkanı buldu.

“Hem anneler hem de çocuklar mutlu”

Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı Beden Eğitimi Öğretmeni Büşra Endes, düzenlenen etkinliğin içeriğinden bahsederek, “Çocuklarımızı Engelsiz Yaşam Parkı'nda zaten farklı branşlarda sosyal anlamda destekliyoruz. Bu soğuk kış günlerinde de çocuklarımızın biraz içleri ısınsın, gezelim, görelim, öğrenelim diye iki tane grup oluşturduk. Bu grubun bir tanesi 9-16 yaş grubu. Hem eğleniyorlar hem de akran yaş gruplarıyla sosyalleşiyorlar. Onlar çok mutlular. Aynı zamanda bu etkinliklere annelerimizi de dahil ettik. Hem anneler hem de çocuklar mutlu” dedi.

Engelsiz Yaşam Parkı'nın hizmetlerinden faydalanan özel gereksinimli Baran Aygün'ün annesi Selma Aygün de verilen hizmetten dolayı mutlu olduklarını kaydederek, “Çocuklara böyle bir imkan tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Organizasyondan çok memnunuz, çok mutluyuz, çocuklarımız çok mutlu. Çeşitli hayvanları tanıma fırsatları oluyor” diye konuştu.