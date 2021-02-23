Engelli çocuğun polisle buluşma hayali gerçek oldu

Mersin'de yaşayan ve epilepsi hastalığı nedeniyle engelli olan İdris Dinç'in polisle buluşma hayali gerçek oldu. Babasının CİMER üzerinden başvurusuna duyarsız kalmayan Mersin polisi, engelli çocuğa unutulmaz bir gün yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Ayhan Dinç isimli bir vatandaş, CİMER'e müracaatta bulunarak engelli bir çocuğunun olduğunu, özel bir kanalda yayınlanan polisiye dizisini ve polis arabalarını çok sevdiğini, polis görünce çok sevindiğini, bu sebeple çocuğunu polislerle buluşturmak istediğini iletti. Yapılan müracaat üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Elektronik Şube Müdürlüğü personeli, hediyeler alarak epilepsi hastalığı nedeniyle engelli olan İdris Dinç'i ziyaret etti. Çocukla bir süre sohbet eden polisler, daha sonra resmi polis otosuyla şehir turu attırdı. Bir gün boyunca çocukla ilgilenen polisler, engelli çocuğa unutulmaz bir gün yaşatırken, hayalini de gerçekleştirdi.