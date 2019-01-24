Engelli kursiyerlerden tiyatro gösterimi

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Tiyatro Atölyesi'nde eğitim gören engelli kursiyerler, “Binbir Gece Masalları Şehrazat” adlı tiyatro oyunu sahneledi. Engellilerin tiyatro gösterimi, beğeniyle izlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın ortaklaşa hizmet verdiği Engelsiz Tiyatro Atölyesi'nde eğitim gören engelli, tiyatro oyunuyla Mersinlilerin karşısına çıktı. Engelsiz Tiyatro Atölyesi'nde engelli kursiyerler tarafından hazırlanan ve Gülen Cesur'un uyarlayarak yönettiği “Binbir Gece Masalları Şehrazat” adlı tiyatro oyununu sahneleyen engelliler, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahnelenen oyunu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ile çok sayıda vatandaş izledi.

Oyun öncesinde bir konuşma yapan engelli annesi Berrin Tulumbacı, engelli gençlerin sahneleyeceği oyuna destek veren herkese teşekkür ederek, engelliler olarak burada bir işi başarmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti. Tulumbacı ayrıca, engelli olmanın kederi yerine, ayrıcalıklı olmanın gururu ve sevincini kendilerine yaşatan, engellilere gösterdiği özel sevgisiyle hayatlarına güç ve yaşam umudu katan, engelliler için adeta engelsiz Mersin'i inşa eden Başkan Kocamaz'a çok teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

Oyun sonunda sahneye çıkarak tüm oyuncuları tek tek kutlayan ve çiçek takdim eden Kocamaz, “Bugün engelli gençlerimizin sahnelediği bu başarılı oyunla sanatın engel tanımadığını bir kez daha görmüş olduk. Başta oyuncularımız olmak üzere bu oyunda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.