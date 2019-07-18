Engelli oğlunu bırakıp gitti, bir de haciz gönderdi

Mersin'de 4 yıl önce dünyaya görme ve işitme engelli olarak gelen Muhammet Mert Tanrıverdi'nin hayat hikayesi duyanların yüreğini burkuyor. Doğumdan sonra annesinin babasına bırakarak terk ettiği Mert, bugünlerde devlet yetkililerinden yardım bekliyor. Eski eşinin haciz şokuyla iyice maddi zorluklar çeken baba Ahmet Tanrıverdi ise oğlu için yardım istedi.

Anne karnında durumu bilinmesine rağmen annesinin imzasıyla dünyaya getirilen Mert, o günden beri zor günler geçiriyor. Görme ve işitme engeli dışında birçok hastalığı da bulunan Mert, babasının maddi imkansızlıklarından dolayı sıkıntılı günler yaşıyor. Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde babası ve 9 ay önce evlendiği eşiyle birlikte yaşayan Mert, yetkililerin yardım elini uzatmasını bekliyor.

"Anne oğlumu bana bırakıp, gitti"

Oğlunun durumuyla ilgili gazetecelere konuşan baba Ahmet Tanrıverdi, asgari ücret karşılığında güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyledi. 2014 yılında bir evlilik yaptığını kaydeden Tanrıverdi, "O evlilikten dünyaya Muhammet Mert Tanrıverdi geldi. Oğlumun rahatsızlığı daha annesi hamileyken biliyorduk ama anne imza atarak çocuğumuz bu şekilde olmasına rağmen doğurmayı kabul etti. Çocuğumuz doğduktan sonra gözlerinde görme, kulaklarında işitme problemi yaşadı. Bunların yanı sıra epilepsi ve birçok rahatsızlığı olmasından dolayı anne çocuğumuzu bana bırakıp, gitti. Ben oğluma kucağımı açtım, onu hiçbir şekilde, şartları önemsemeden onu yalnız bırakmadım ve onun bütün tedavi masraflarını vatandaşlardan talep ederek bir yere kadar getirdik. Annesi çocuk ölecek düşüncesiyle bırakıp gitti galiba. Şu anda oğluma ben bakıyorum. İlk günden beri oğlumun tedavi gördüğü hastanelere götürüyorum" dedi.

"Eski eşim icraya verdi"

Oğlunun ihtiyaçlarından da bahseden Tanrıverdi, “Mert bakıma ihtiyaçları olduğundan dolayı bizim inanılmaz derecede medikal ürünlere ihtiyacımız oluyor. Devlet bu ürünlerin tamamını karşılıyor. Aynı zamanda Mert ayakkabı kullanıyor. Her sene değişmesi lazım. Bunun gibi birçok ürün var. Haftanın 5 günü fizik tedaviye götürüyoruz. Her zaman servisi kullanamıyoruz. Ayda 4-5 kere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüyoruz. Bu durumlardan dolayı zorlanıyoruz. Asgari ücretle bunları karşılamak hayli zor. Şu anda çok zor durumdayız. Bu zorlukların yanı sıra birde eski eşim bizi icraya verdi. İcra 1 sene içinde 12 bin lira oldu. Bunun sonucunda da mahkeme kararıyla maaşımın 4'de birine el konuldu. Mert'in ihtiyaçları da bu sebepten dolayı hiçbir şekilde karşılayamamaya başladım” ifadelerini kullandı.

"Devlet büyüklerinden desteklerini bekliyoruz"

Eski eşinin oğlunu hiçi görmediğini ve sormadığını iddia eden Tanrıverdi, “Hiçbir şekilde maddi ve manevi destek çıkmadı. Ben de yaptığı icraya karşı Mert için nafaka davası açtım. Ancak hakim bu talebimizi reddetti. Bu çocuk bakıma muhtaç. Hiçbir şekilde görmüyor, duymuyor. Bunun görmesi de duyması da benim. Ne zaman su içeceğini, ne zaman yemek yiyeceğini bilen benim. Benim dışımda kimse bu çocuğu görmüyor, sormuyor. Bu çocuk bu şekilde yaşamamalı. Bu çocuğu en iyi şekilde yaşatmalıyız ve ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Biz kendi ihtiyaçlarımızı bir şekilde karşılayabiliyoruz ama Mert'in ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Gücümüz artık yetmiyor. Devlet büyüklerimizden isteğim Mert'i görsünler, unutmasınlar, desteklerini bekliyoruz. Günü geliyor eczane parasını, günü geliyor ihtiyaçlarını alamıyoruz” dedi.