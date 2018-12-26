Engelli öğrenciler diş sağlığı konusunda bilinçleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde okuyan toplam 180 engelli öğrenciye 2 ay süreliğine diş tarama ve tedavi hizmeti verilmeye başlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gezici Diş Sağlığı Tarama Aracı sayesinde engelli öğrencilerin ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmesi sağlanıyor. İki ay boyunca haftada bir gün, merkezde eğitim gören öğrencilere diş taraması yapılacak.

Diş tarama ve tedavi hizmetinin yanı sıra, verilen konferansta öğrenci ve velilerin ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmesi sağlanıyor. Verilen eğitimlerde diş çürükleri ve diş eti hastalıklarının oluşmasında genetik faktörler, tükürük viskozitesi, beslenme gibi birçok etken rol oynamasına karşın, koruyucu ağız diş sağlığı önlemlerinin anlatılması ve sorunlar oluştuğunda erken müdahalenin önemli olduğu belirtildi. Konferansta öğrencilere ve ailelerine dişlerini neden ve nasıl fırçalamaları gerektiği konusu anlatıldı.

Konferansın sonunda engelli öğrencilere gezici diş sağlığı tarama aracında uzman doktor tarafından ağız ve diş sağlığı muayenesi yapılırken, diş fırçası ve diş macunu da dağıtıldı. Okullarda yapılan ağız ve diş sağlığı taraması hakkında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getiren veliler, Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.