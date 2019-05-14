Engelli öğrenciler farkındalık için yürüdü

Mersin'in Erdemli ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında özel eğitim uygulama merkezi öncülüğünde, engelli öğrenciler ve ailelerinin de katılımıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

İlçe merkezindeki hükümet konağı yanından başlayan yürüyüş, 1. plaj yolu ve Saim Göküş Parkı istikametinden Erdemli Kültür Merkezi'ne kadar devam etti. Yürüyüşe Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, engelli öğrenciler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Katılımcıların ellerinde bayraklar ve mesaj içeren dövizlerle yaklaşık 500 metrelik mesafede gerçekleştirdiği yürüyüşün ardından gelinen Erdemli Kültür Merkezinde öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Öğrencilerin sunduğu birbirinden renkli gösteriler büyük beğeni topladı.

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, "Bu hafta Engeliler Haftası. Engelliler Haftası'na dikkat çekmek amacıyla özel eğitim okulu ve özel eğitim sınıfındaki öğrencilerimizle kaymakamlık binasının yanından kültür merkezine kadar bir yürüyüş

gerçekleştirdik. Buradaki hedefimiz toplumdaki engellilere dikkat çekmek, engelli öğrencilerimize özen göstermekti. Bu amaçla güzel bir etkinlik oldu, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Milli Eğitim Şube Müdür Mahmut Karaağaç ise, "Burada özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın varlıklarının farkında olduklarını topluma duyurmak için bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Çocukları diğer öğrencilerle birlikte kendilerinin de toplumun bir bireyi olduğunu göstermeleri için böyle bir yürüyüşü hazırladık" şeklinde konuştu.

Engelliler Haftası kapsamında ilçede etkinlikler devam edecek.