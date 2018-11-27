Engelli şahsın otomobili park halindeyken yandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde engelli bir şahsa ait otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Denizciler Mahallesi Sarısu deresi mevkiindeki muz serasına ailesiyle birlikte çalışmaya giden Osman Erdem, bir süre sonra bahçenin yanına park ettiği otomobilinin yandığını fark etti. Bir yandan ailesiyle birlikte aracın motor kısmında başlayan yangını söndürmeye çalışan Erdem, bir yandan da itfaiyeye haber verdi. Yangın, ihbar üzerine olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Araç sahibi Osman Erdem, verilmiş sadakalarının olduğunu belirterek, "Allah bizleri korudu. Aracın içerisindeyken yangın olsaydı ne olurdu bilemezdik. Zarar cana gelmedi, mala geldi. Allah'a şükürler olsun" dedi.