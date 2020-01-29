İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Engelliler Koordinasyon Kurulu Çalıştayı düzenlenecek

Mersin’in Tarsus ilçesinde Engelliler Koordinasyon Kurulu Çalıştayı yapılması için toplantı yapıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Engelliler Koordinasyon Kurulu Çalıştayı yapılması için toplantı yapıldı.


Toplantı, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu başkanlığında gerçekleşti. Kaymakam Otcu, engelliler ve engelli ailelerinin yaşadıkları sorunların tespiti ve çözüm önerilerini ortaya koyacak bir çalıştay düzenlenmesi ile Tarsus İlçe Engelli Eylem Planı hazırlanmasını istedi


Toplantıda ayrıca, Tarsus genelinde mahalle bazında tüm engellilerin tespit edilmesine dair çalışma yapılması, engellilerin ve engelli ailelerinin yaşadıkları sorunların tespiti ve çözüm önerilerini ortaya koyacak bir çalıştay düzenlenmesi ve ilçe genelindeki engellilerin sayısı, türü, sorun ve ihtiyaçlarını tespiti müteakip bir yıllık bir Tarsus İlçe Engelli Eylem Planı hazırlanması, Koordinasyon Kurulu üyesi kurum ve kuruluşların engellilere yönelik yaptıkları örnek çalışmaların değerlendirilmesi konuları ele alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.