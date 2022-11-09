Eniştesini vurdu, av tüfeğini arabaya atıp kaçtı

Mersin'in Tarsus ilçesinde teyzesinin kocasını av tüfeğiyle ağır yaralayan ve tüfeği bir araca atıp kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, Mithatpaşa Mahallesi 2814. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu O.M. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle av tüfeğiyle teyzesinin kocası Halit A.'ya ateş açtı. Saldırı sonrası kanlar içinde yere yığılan Hamit A.'nın başında bir süre bekleyen O.M., çevredekilerden polisi çağrılmasını istedi. Bir süre Halit A'nın başında duran O.M. silahı bir aracın arkasına atarak kaçtı.

İhbarla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Halit A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Halit A.'nın durumunun kritik olduğu öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren O.M. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.