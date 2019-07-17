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Erbil'deki şehit ateşi Mersin'e düştü

Irak’ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse’nin acı haberi Mersin’deki ailesine ulaştı.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin acı haberi Mersin'deki ailesine ulaştı. Köse'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, yarın Mersin'de toprağa verileceği bildirildi.



Edinilen bilgiye göre, Erbil'in merkezinde yer alan Deream City bölgesindeki bir restorana bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosluğunun çalışanı Ramazan Köse şehit oldu, bir Iraklı hayatını kaybetti.Şehit Köse'nin Mersin'in merkez Yenişehir ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde oturan baba Ramazan ile anne Sıdıka Köse'ye, acı haberi yetkililer verdi. Saldırıda evlatlarının şehit düştüğünü öğrenen anne ile baba, gözyaşlarına boğuldu. Aile, Ankara'daki tören için Adana Havalimanına gitti. Ailenin oturduğu ev ile yakındaki evler Türk bayraklarıyla donatılırken, yakınlarını, komşuları ve yetkiler teselli etmeye çalıştı. Şehit Köse'nin evli olduğu ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi.


Köse'nin yarın Mersin'de toprağa verileceği bildirildi.

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