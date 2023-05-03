Ercan Güneş ‘Sanata dair yaşananlar' adlı kitabının tanıtımını yaptı

Mersin Ticaret Borsası Basın Danışmanı, Mersin Gazeteciler Cemiyeti üyesi yazar, tiyatrocu Ercan Güneş, ikinci kitabı olan 'Sanata dair, yaşananlar' isimli kitabının tanıtımını, düzenlediği imza günü gerçekleştirdi.

Mersin Ticaret Borsası'ndaki etkinliğe, MTB Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen ve kent gazetecileri ile tiyatrocular ve sanat çevresinde çok sayıda kişi katıldı.

Etkinlikte konuşan Ercan Güneş, bu yaşına kadar kadar hep insan biriktirmeye çalıştığını belirterek, "Bunu yaparken de kimseyi kırmamaya, üzmemeye özen gösterdim. Pandemi nedeniyle ilk kitabım olan ‘Ah medya vah medya' için imza ve tanıtım günü yapamamıştım. İçimde ukde kalmıştı. Bugün ‘Sanata dair yaşananlar' adlı ikinci kitabımın tanıtım ve imza gününde bir araya gelebildik. Aslında bu kitabın imza gününü 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü için tasarlamıştım ancak çeşitli nedenlerden dolayı bunu gerçekleştiremedim ve doğum günüm olan bugüne denk getirdim. Bu vesileyle buraya kadar gelerek bana çifte mutluluk yaşattığınız, beni onurlandırdığınız için teşekkür ederim" dedi.

‘Sanata dair yaşananlar' adlı kitabının, tiyatro yaşamı ve sanatsal organizeler yaptığı yıllara ait derlediği anılardan oluştuğunu kaydeden Güneş, "Alanında Mersin'de bir ilktir. Amacım Mersin'de bir dönem tiyatroya emek veren sanatçıların emeklerini gün yüzüne çıkartmaktır. Kitabın kapağında geleneksel Türk tiyatrosunun bir birinden değerli altı hazinenin resmi bulunmaktadır. Bunların ortak özelliği, tiyatrodaki kavuk geleneğinde kavuğun sahipleri olmalarıdır. İlk kavuklu olan Kel Hasan ve İsmail Dümbüllü'yü tanıma şansım olmadı ama sonraki kavuk sahiplerinden Münir Özkul, abi kardeş ilişkisine sahip olduğum Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin ve Şevket Çoruh'la tanışma şerefine eriştim. Hayatta kalan son kavuklu olan Şevket Çoruh'a uzun ve sanatla dolu başarılı bir ömür dilerim. Ayrıca kitabıma ön söz yazma nezaketinde bulunan Türk tiyatro ve sinemasına emek veren değerli sanatçılar Altan Erkekli ve yakın dostum Altan Gördüm'e de teşekkürü bir borç bilirim" diye konuştu.

12 yıldır Mersin Ticaret Borsası'nda görev yaptığını hatırlatan Günaş, hizmet ettiği süre boyunca desteklerini gördüğü MTB Başkanı Abdullah Özdemir'e de ayrıca teşekkür etti.

Özdemir'in de bir konuşma yaptığı etkinliğin sonunda Ercan Güneş, katılımcılar için kitabını imzaladı.