Ercik: "15 Temmuz, demokrasi adına verilen mücadelenin adıdır"

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, "Aziz milletimiz, 15 Temmuz'da bir kahramanlık destanı yazmıştır. Cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun halen diri olduğunu göstermiştir” dedi.

Ercik, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, geçmişi kahramanlarla dolu bir millete diz çöktürmeye çalışan hainlerin, milli irade karşısında yenilgiye uğradığını söyledi. 15 Temmuz zaferinin büyük bir fedakarlığın eseri olduğunu vurgulayan Ercik, "Bu zafer, milletimizin direnişi yanında o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur. Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlığını deldiği o gecede aziz milletimiz, cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun ve Kuvayı Milliye şuurunun halen diri olduğunu göstermiştir" diye konuştu.

FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında milletin üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirdiğini kaydeden Ercik, "Halk vatanını, milletini, namusunu korumak için gözünü kırpmadan meydanlara indi. Geçmişi kahramanlarla dolu bir millete diz çöktürmeye çalışan hainler, milli irade karşısında yenildiler. Aziz milletimiz o gece oynanan oyunun farkındaydı. Hain darbe girişimine karşı milletimiz, sokaklarda canını feda ederek direndi. Milletimize darbelerle bedeller ödetmeye çalışanların planları altüst oldu. O hainler kendi planlarında boğuldular. 15 Temmuz, demokrasi adına verilen mücadelenin adıdır. Milletimizin onurlu mücadelesi o geceyi unutulmaz kılmıştır" ifadelerini kullandı.

“Vatanını seven herkes meydanlardaydı”

15 Temmuz gecesi Türk milletinin dünyaya demokrasi dersi verdiğinin altını çizen Ercik, şöyle devam etti; "81 milyon tek yürek olarak hain darbe girişimini bertaraf edip o gece tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. 15 Temmuz, demokrasi adına verilen mücadelenin adıdır. Milletimizin onurlu mücadelesi o geceyi unutulmaz kılmıştır. Söz konusu vatan olduğunda aziz milletimiz Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşında olduğu gibi üzerine düşen görevi her zaman yerine getirmiş ve getirmeye devam edecektir. Türk milleti, vatanına göz dikenlere demokrasi ile karşılık vermiş, hain planları başlarına yıkmıştır. Tanka, tüfeğe karşı milli iradesini ortaya koyarak mücadele eden milletimiz, tüm dünyaya ülkenin gerçek sahibinin kim olduğunu

göstermiştir. '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, 15 Temmuz hain darbe girişimini bir kez daha kınıyor, demokrasi uğruna gözünü kırpmadan şahadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı hayırlı ömürler diliyorum."