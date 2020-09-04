Ercik: "İlk günkü aşkla devam"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, kalan ilçe kongrelerine hafta sonu devam edeceklerini belirterek, "Bu hafta sonu Aydıncık, Silifke, Tarsus ve Akdeniz ilçe teşkilatlarımızın kongrelerini yaparak kongrelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birlik ve beraberliğimiz, dava arkadaşlığımız ilk günkü aşkla devam edecektir" dedi.

Kongrelerle ilgili açıklama yapan Başkan Ercik, Aydıncık ve Silifke ilçe teşkilatlarıyla kongre sürecine devam edeceklerini ifade ederek, "5 Eylül Cumartesi günü Aydıncık ve Silifke, 6 Eylül Pazar Tarsus ve Akdeniz ilçe teşkilatlarımızın kongrelerini gerçekleştireceğiz. Geriye kalan 3 ilçemizin kongrelerini kısmetse 11-12 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Kongrelerimizi açık alanlarda maske, mesafe ve temizlik tedbirleri ile gerçekleştireceğiz. İlçe başkanlarımız, görevlerini ifa ettikleri süre içerisinde, fedakar ve özverili bir şekilde milletimize hizmet etti. Teşkilatlarımızdaki bu değişim bir bayrak yarışıdır. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birlik ve beraberliğimiz, dava arkadaşlığımız ilk günkü aşkla devam edecektir. Kongrelerini gerçekleştirdiğimiz ilçe teşkilatlarımıza başarılar diliyorum. Şimdiye kadar fedakarca partimize ve davamıza hizmet eden başkanlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Kongrelerimiz, planlanan takvime göre tüm ilçelerimizde birlik ve beraberlik içerisinde tamamlanarak, partimize, davamıza ve asıl iradenin tecelli ettiği milletimize hizmet etmeye devam edecektir" diye konuştu.