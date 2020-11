Ercik: “Kadına şiddet insanlığa ihanettir”

Kadınlarımıza yapılan her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Ercik, Kadına Yönelik Şiddete Karsı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesini gözettiklerini vurgulayan Ercik, “Yaşamımız boyunca hayatımızın her anında varlığı olan kadınlarımız, annemizdir, eşimizdir, kardeşimizdir, evladımızdır, kısacası onlar bizim her şeyimizdir. Kadınlarımızın ellerinin değdiği her yer daha pozitiftir, daha yapıcıdır, üretken ve verimlidir. Kadınlarımıza yönelik şiddeti ortadan kaldırmak ancak toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesi ile mümkün. AK Parti, 18 yıllık iktidarı boyunca kadının hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğuna inancını defaatle kanıtlamış, kadını toplumdan, siyasetten, hayattan ayrıştıran her türlü zihniyetle vazgeçmeden sonuna kadar mücadele etmiş, büyük başarılara imza atmıştır. Hükümetimiz, şiddeti durdurmaya yönelik yoğun çaba göstermiştir. Halen devam eden bu mücadelede hem şiddet uygulayanlara karşı yaptırımları artırmış, hem de şiddete maruz kalan kadınlara maddi ve manevi destek vererek hayatlarına umut olmuştur. Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Kadınlarımıza yapılan her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesini gözetiyoruz. Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Gününde tüm dünyadaki kadınların uğradıkları şiddetin ortadan kalkmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.