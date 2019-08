Ercik, partisinin 18. kuruluş yıl dönümünü kutladı

kuruluş yıl dönümünü kutladı. Davalarının ülkeye ve aziz millete hizmet davası olduğunu Ercik, “AK Parti'nin hamurunu milletimiz yoğurdu, rotasını milletimiz çizdi” dedi

AK Parti İl Başkanı Ercik, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, AK Parti'nin 14 Ağustos 2001 tarihinde millete hizmet için yolla çıktığını ifade eden Ercik, “Gücünü milletten alan AK Parti'mizin kuruluşunun 18. yılı kutlu olsun. Bu davanın yükünü çeken, cefakar ve fedakar milletimiz ile birlikte 18 yıl başarıdan başarıya koştuk. AK Parti'nin hamurunu milletimiz yoğurdu, sizler yoğurdunuz, rotasını milletimiz çizdi. Hamdolsun, aziz milletimiz bizi dualarına, isteklerine, umutlarına, yarınlarına, destanlarına ortak ederek, emanetine layık gördü. İşte bu yüzden, aziz milletimize hizmet için çıktığımız bu yolculuğumuzda daha çok proje, daha çok demokrasi dedik, daha çok özgürlük dedik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha çok büyüme diyerek, çok çalışarak milletimizden aldığımız bu desteği daha da yukarılara çıkartmanın gayreti içindeyiz. AK Parti, iktidarının 18. yılında da halka hizmetine devam etmektedir ve etmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“AK Parti demek Türkiye demektir”

AK Parti'nin devrim niteliğinde adımlar attığını ve bu adımların Türk siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Ercik, mesajında şunları kaydetti:

“AK Parti, maruz kaldığı her türlü saldırılara ve engellemelere rağmen, yılmadan azimle ve kararlılıkla millete olan hizmet aşkıyla ülkemize büyük bir gelişim ve değişim süreci yaşatmıştır. İç politikadan dış politikaya, eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, enerjiden tarıma, ulaşımdan turizme, ekonomiden toplumsal yaşama, demokrasiden insan haklarına kadar her alanda devrim niteliğinde birçok ilke imza atmıştır. Bu adımlar, Türk siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası oluşturmaktadır. Ülkede ve bölgede güven ve istikrarın sembolü olmuştur. AK Parti demek Türkiye demektir. Milletimiz bizlere görev verdiği sürece bizler her daim milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz. 14 Ağustos 2001 yılından bugüne milletin desteğini arkasına alarak karanlıkları aydınlığa çeviren bir meşalenin hikayesi olan AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi çok daha ileriye götürme adına milletimiz ile omuz omuza hareket ederek 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine inanç ve azimle yürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle AK Parti'mizin 18. kuruluşunu tebrik eder, ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ederim.”