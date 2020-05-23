Ercik, Ramazan Bayramını kutladı

Ercik, yayınladığı mesajla Mersinlilerin Ramazan Bayramını kutlayarak, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını da geride bırakarak küskünlerin barıştığı, ayrı düşenlerin kavuştuğu, safların sıklaştığı, umutların tazelendiği, yüreklerin heyecanla çarptığı bir bayrama daha ulaşmış bulunmaktayız. Dünyada ve ülkemizde yaşanan korona virüs salgını nedeniyle bu bayramda sevdiklerimizden, akrabalarımızdan, komşularımızdan ve dostlarımızdan ayrı kalacağız. Bu ayrılık tez zamanda biter ve yine eskisi gibi bir araya gelip hasbihallerimize devam ederiz inşallah" dedi.

Ercik, mesajının sonunda vatandaşlardan pandemi nedeniyle devletin açıkladığı tedbir ve kurallara riayet etmelerini istedi.