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Ercik yeniden AK Parti Mersin İl Başkanlığına seçildi

AK Parti Mersin İl Başkanlığının 7.

Olağan İl Kongresinde, 476 oy alan Cesim Ercik, yeniden başkanlığa seçildi.


Servet Tazegül Spor Salonu'nda yapılan kongreye, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yanı sıra, eski başbakanlardan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Jülide Sarıeroğlu ile AK Parti'li milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle bağlandığı kongrede, 659 delegenin 501'i oy kullandı. 25 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde tek aday olan mevcut başkan Cesim Ercik, 476 oy alarak yeniden AK Parti Mersin İl Başkanlığına seçildi.

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