Erdemi'de Kadın Danışma Merkezi hizmete devam ediyor

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun girişimleriyle bir yıldır hizmet veren Kadın Danışma Merkezi, uzman psikologlarla kadınlara ve çocuklara danışmanlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi 2. katta danışmanlık hizmeti veren Kadın Danışma Merkezi, şiddete maruz kalmış, sosyal hayata adapte olamayan, evliliğinde problemler yaşayan kadınlara ücretsiz olarak psikolojik danışma hizmeti vermeye devam ediyor. Bir yıldır hizmet sunan merkez, yaptığı çalışmalar ve gerçekleştirdiği destekleyici projeler ile ilçe dışından gelenlere de destek olmaya çalışıyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, uzman doktorların seminerler, konferanslar ve bireysel danışmanlık aracılığıyla kadınlara yasal hakları ve aile içi etkin iletişim konularında eğitimler verdiğini belirterek, "Projemiz, toplumu oluşturan en küçük birimin 'aile kurumu' olduğunu bilerek, sağlıklı aile ilişkileri ve gelecek nesillerin yetiştirilmesinde önemli rol oynamaktadır" dedi.

Amaçlarının, aile kurumunda kadının büyük rol oynadığının farkında olarak sağlıklı temeller atmak için çalışmak olduğunu dile getiren Tollu, "Kadın Danışma Merkezimizde psikologlarımız, ailelerimizin evlerine giderek iletişim, anne çocuk ilişkisi, eşler arasındaki ilişki gibi konularda destek sunmakta. Bunun yanında bireysel danışmanlık isteyen kadınlarımıza da merkezimizde, randevu sistemi ile bu hizmeti vermekteyiz. Kadınlarımızın her türlü sorununda yanında olacak ve çözümü için birlikte hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.