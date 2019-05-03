Erdemli Adliyesi'nde baro hizmet birimlerinin açılışı yapıldı

Erdemli'de yeni Adalet Sarayı içerisinde yer alan Mersin Barosu hizmet birimleri, yapılan açılışla avukatların hizmetine girdi.

Açılışa, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli Jandarma Komutanı Mehmet Derin, avukatlar, hakimler ve savcılar ile birlikte yaptı. Açılışta konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu Erdemli yeni Adalet Sarayı'nın kazanılmasında 10 yıllık serüven yaşandığını dile getirerek, “Yeni Adalet Sarayını halkımıza ve hukuk camiamıza kazandıran devletimize teşekkür ediyoruz. Mersin en hızlı büyüyen nitelikli kentlerden birisi. Kentimiz bu büyüme hızını sürdürdüğü müddetçe, bu mekan da 20-30 sene sonra dar gelecek. O zamanda yeni adliye için arayışa girileceğini düşünüyorum. Erdemli'nin nitelikli bir şekilde hızlı büyümesi ve burada yaşam standardının yükseltilmesi için hepimize, adalet dağıtan insanlar olarak sizlere de büyük görevler düşüyor. Erdemli'de adaletin hakim kılınması, vatandaşların her yerde eşit muamele görmesi için el ve gönül birliğiyle çalışmalıyız" diye konuştu.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca ise adliyenin fiziki şartlarının hakimlere, savcılara, avukatlara ve adliye personellerine eşit düzeyde sağlanması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Baro Başkanı Yeşilboğaz da zor ve stresli iş yapan avukatlara, nefes alabileceği mekanlar yaratmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Hizmet birimimizde, meslektaşlarımızın işlerini elektronik ortamda yapabileceği imkanları da sağladık. Burada yapacaklarımız daha bitmedi. Çok katlı adliye sistemine geçtik. Meslektaşımızın, duruşmalarının yerini ve saatini takip edebileceği bir sistem kuracağız. Meslektaşlarımız duruşma sırasının kendilerine gelip gelmediğini, kuracağımız bu sistemle rahatlıkla görebilecek. Böylece meslektaşlarımız, mahkeme kapısında sıra beklemek zorunda kalmayacak. Merkezde yapılan seminerleri, ilçelerde görev yapan meslektaşlarımızın Mersin merkeze gelmeden, baro odalarından izleyebileceği bir sistem kuracağız. Meslektaşlarımız seminere interaktif bir şekilde katılabilecek ve panelistlere soru da sorabilecekler" dedi.

Erdemli Adliyesi'nde işlerin daha hızlı yapılabilmesi için personel sorununun giderilmesi konusunda gerekli girişimleri yaptıklarını söyleyen Yeşilboğaz, “Adliyede hakim, savcı ve personel eksikliğinin giderilebilmesi için Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerimiz devam etmektedir. Halkın adalete erişiminin en hızlı şekilde sağlanması için bu eksikliklerin bir an önce tamamlanmasını temenni ediyorum. Artık ondan sonra iş bize kalıyor. Baromuzun yeni hizmet birimlerinin, adaleti sağlayabilecek bir nefes olmasını temenni ediyor, baro odalarının tahsisinde ve kurulumunda destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yeşilboğaz, Erdemli'de meslekte 30. yılını dolduran Ömer Göküş'e ve meslekte 25. yılını dolduran Murat Ergin'e plaket verdi.