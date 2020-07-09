Erdemli Arpaçbahşiş'te Zeytinlik mevki asfaltlandı

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi, Arpaçbahşiş Mahallesi Zeytinlik mevkinde asfalt temel hazırlığı ve asfaltlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Arpaçbahşiş Mahallesinde bulunan ve asfalt temel yapım faaliyetleri yürütülen Zeytinlik mevkinde, asfaltlama çalışmalarını da gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt çalışmalarını hızlandırarak, üreticilerin bahçelerine ulaşmalarını kolaylaştırıyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, en iyi hizmeti vatandaşların ayağına getirmek adına ilçenin her yerinde eş zamanlı çalışma yürüttüklerini belirtti. ‘Nerede insan orada hizmet' ilkesi ile çalıştıklarının altını çizen Tollu, bu hizmetleri Erdemli'nin dört bir tarafında sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.