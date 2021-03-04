Erdemli Belediye zabıtasından korona virüs denetimi

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi zabıta ekipleri, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından ilçede korona virüs denetimi gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde 260 bin personelin katıldığı denetimlere, Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri destek verdi. Pandemi sürecinde kurallara uyulup uyulmadığı noktasında 81 ilde gerçekleştirilen genel denetimlere, Erdemli Belediyesi de katıldı. Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerleri ve ilçe genelindeki vatandaşları ziyaret ederek denetim yaptı.

“Vatandaşlarımızın sağlığı, hassas noktamız”

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşlara sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kuralları hususunda uyarılarda bulundu. Vatandaşlara maske dağıtımında da bulunan Başkan Tollu, denetimlerin sorunsuz olarak sürdüğünü belirterek, vatandaşların huzurunu bozan ve sağlığını riske atan faaliyetlere izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Tollu, “İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı talimat üzerine, ilçenin tüm görevlileri, yetkilileri denetim yapıyor. Zaten bizim arkadaşlarımız salgının başladığı ilk günden itibaren ciddi manada denetimlerini yapmaktaydılar. Erdemli'de sağlığın korunması adına, özellikle bu bulaşıcı hastalıktan insanlarımızın bertaraf edilmesi adına belediye görevlilerimizle birlikte denetim yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı, hassas noktamız. Üzerinde durduğumuz üç konu var; hijyen, sosyal mesafe ve maske. Bu konuda, üreticiyi ve tüketiciyi aydınlatmak için denetim yapıyoruz. İnşallah bu belayı Erdemlimizin en az hasarla atlatmasının gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.