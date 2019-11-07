Erdemli Belediye'nin 'Otizmin farkındayız' projesi sürüyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ‘Otizmin farkındayız' projesi kapsamında küçük çocukların kontrolleri gerçekleştirilerek, erken tanı ve tedavi programının uygulanmasını sağlanıyor. Bu kapsamda Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'nin 1. katında hizmet verilirken, aynı zamanda randevu sistemi ile çocuklar evlerinde ziyaret edilerek de çalışmaya devam ediyor.

Merkezlerde destek hizmeti sağlayan uzman psikologlar Hülya Yardımcı, Sahra Uzar ve Sultan Sargın, ‘Otizmin farkındayız' projesi kapsamında otizmin ne olduğu, tedavi yöntemleri, otizmde beslenmenin önemi üzerinde vatandaşlara ve çocuk sahibi ailelere destek hizmeti sunuyor.

Projeden yararlanan aileler memnuniyetini dile getirmek için Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'yu ziyaret etti. Tollu, küçük çocuklarda bulunan ve aileler tarafından fark edilmesi zor olabilen bu rahatsızlığın teşhisini sağlayarak, erken tedavi uygulamalarının yapılabilmesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Tollu, ilçede yaşayan çocukların gelişimlerinde yanlarında olmaya devam edeceklerinin altını çizerek, bünyelerinde bulunan psikologlar ve diyetisyenler ile bu çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı. Başkan Tollu, “Erdemli Belediyesi olarak otizm spektrum bozukluğunun, erken tanı ve tedavi sürecinin önemini vurgulamak ve otizm farkındalığı oluşturmak için bir destek ekibini, Erdemli'nin emrine sunduk. Bu hizmeti, fark edilmesi oldukça zor olan bu rahatsızlığın kolay tanınması ve tedavi uygulamalarının yapılabilmesi adına önemsiyoruz. Çünkü her ne kadar bir hastalık olarak algılansa da otizm bir hastalık değildir. Bu yüzden projemizin kapsamını genişleterek, diyetisyenlerle de çalışmaya başladık. Ailelerimizin spor alanı isteğini de en kısa sürede gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.