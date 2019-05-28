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Erdemli Belediyesi, Ayaş Anaokulunun çatısını yeniledi

Erdemli Belediyesi, eğitime destek çalışmaları kapsamında Ayaş Anaokulunun çatısını yeniledi.


Erdemli Belediyesi'nin, boya, badana, çevre düzenlemesi ve tadilat çalışmaları ile okullara, camilere ve sağlık kurumlarına yönelik destekleri devam ediyor. Belediye ekipleri, bu çerçevede, gelen talepler doğrultusunda Ayaş Anaokulunun çatısını yeniledi.


Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Çocuklarımızın geleceğini önemsiyoruz. Onların vatana ve millete hayırlı bireyler olmasının da bizlerin sorumluluklarını yerine getirmesi ile mümkün olabileceğinin farkındayız. Bu sebeple ilçemizde bulunan okullara, sağlık kurumlarına ve camilere destek olarak; eğitim kurumlarımızın boya, badana, temizlik, çevre düzenlemesi gibi ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Çocuklarımızın yüzünde gördüğümüz mutluluk, hiç şüphesiz bu işin en güzel ödülü” dedi.

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