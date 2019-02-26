Erdemli Belediyesi bahara hazır

Erdemli Belediyesi'nin, kendi fidanlığında ürettiği çiçeklerle bahara hazırlandığı bildirildi.

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 'doğa dostu belediye' algısı ile yüzlerce çiçek ve fidanı kendi üretim sahasında yetiştiren belediye, farkındalık oluşturmaya devam ediyor. İlçenin çevre düzenlemesinde kullanılacak ürünleri karşılamak adına kendi serasını kuran Erdemli Belediyesi, bahar mevsiminde kullanılmak üzere çiçekleri hazır hale getiriyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yetiştirilen tüm ürünlerin dikime hazır vaziyette olduğunu belirterek, "Şehrimizin çevre düzenlemesi için ihtiyacı olan ürünler, fazlasıyla seramızda üretiliyor. Erdemli Belediyesi, dışa bağımlı olmadan yüz binin üzerinde yaptığı üretimle, kendi kendine yeten bir belediyedir. Ürünlerimizi yetiştirme aşamasında da bilimsel metotları kullanıyoruz. Ziraat mühendisleri ve ziraat teknikerleri ile bu işi modern yöntemlerle yapıyoruz. Şu an çiçek seramızda onlarca çeşit bitkiden yüz bin adet üretilmiş olup, dikime hazır bir şekilde bekletilmektedir. İhtiyaçlara göre, mevsimsel uygunlukları da göz önüne alınarak dikim işleri gerçekleştirilecektir" dedi.