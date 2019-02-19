Erdemli Belediyesi Basketbol Takımı şampiyon oldu

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, şampiyonluğu kesinleştikten sonra son maçları için Çukurova Basketbol Spor Kulübü ile bir araya gelecek olan Erdemli Belediyesi Basketbol Takımı, rakibinin maça çıkmaması ile şampiyonluğunu resmileştirdi.

Takımın performansı konusunda açıklamada bulunan antrenör Ramazan Ratip Yücer, sezon boyunca çok çalıştıklarını ve bu başarıyı hak ettiklerini söyledi. Mersin Büyük Erkekler Spor Ligi'nden Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'ne yükselen takım, kupa heyecanını Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile paylaştı.

Tollu, gençleri spora yönlendirilerek kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak için her alanda faaliyet yürüttüklerini ifade etti. İlçenin kalkınmasının, gelecek nesillerin yetişmesine bağlı olduğunu dile getiren Başkan Tollu, sosyal yaşam alanlarından eğitime, sanattan spora kadar her alanda çalışma yürüttüklerini söyleyerek, gençlerin spor faaliyetlerinden herhangi birisine yönelebilmesi için futboldan basketbola, okçuluktan dövüş sanatlarına kadar her alanda eğitim verdiklerini söyledi. Takımın başarısından gurur duyduklarını belirten Tollu, şampiyonluklarından dolayı tüm sporcuları tebrik etti.