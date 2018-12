Erdemli Belediyesi Basketbol Takımı şampiyonluk yolunda

Erdemli Belediyesi Basketbol Takımı, Yerel Lig'te mağlubiyet almadan yoluna devam ediyor.

Erdemli Belediyesi Basketbol Takımı, sezonun açılması ile yoğun bir tempoya girdi. Çalışmalarını ilçedeki spor salonunda yürüten takım, şu ana kadar çıktığı maçlarda yenilgi görmedi. Takımın başarısından oldukça memnun olan antrenör Ramazan Ratip Yücer ve Safa Çakmak, bu performansla devam ederek bir üst lige çıkmak istediklerini bildirdi.

Çarşamba günü Erdemli Spor Salonu'nda saat 18.00'de Mersin Moda Spor Kulübü ile oynanacak olan karşılaşma öncesi açıklamada bulunan antrenör Ramazan Ratip Yücer, tüm taraftarları takımı yalnız bırakmamak için maça davet etti. Takımın performansı konusunda açıklamada bulunan antrenör Safa Çakmak ise karşılaşmaya hazır olduklarını bildirerek, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gençlerin spora yönlendirilerek kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak için her alanda faaliyet yürüttüklerini belirtti. İlçenin kalkınmasının, gelecek nesillerin yetişmesine bağlı olduğunu dile getiren Tollu, sosyal yaşam alanlarından eğitime, sanattan spora kadar her alanda çalışma yürüttüklerini söyleyerek, gençlerin spor faaliyetlerinden herhangi birisine yönelebilmesi için futboldan basketbola, okçuluktan dövüş sanatlarına kadar her alanda eğitim verdiklerini kaydetti.

Takımın başarısından gurur duyduklarını ve bu başarının ne kadar haklı bir yolda olduklarını kanıtladığını ifade eden Başkan Tollu, “Bizler, gençlerimizin yaptığı çalışmalarda arkasındayız. Amacımız onların sağlıklı koşullarda yetişmesi ve sağlıklı toplumların temellerini atabilmesidir. Bu sebeple bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da destekçileri olmaya devam edeceğiz" dedi.