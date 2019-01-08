Erdemli Belediyesi, beton kaplama yol modeline geçiyor

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi, yollarda uygulanan asfalt kaplama yerine, daha ekonomik ve mukavemet yönünden daha elverişli olan beton kaplama yol modeline geçiyor. Erdemli'de denemesi yapılan bu yöntem, gerçekleştirilen testler ve model uygulamaların başarıya ulaşmasının ardından belediye tarafından hayata geçiriliyor.

Erdemli Belediyesi, yol çalışmalarında yeni bir kaplama modelini uygulamaya başlayacak. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçede asfalt kaplama yerine beton yol modeline geçileceği bildirildi. Açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde Erdemli'de değişik bölge ve zeminlerde değişik şartlarda test uygulamaları yapılan ve başarıyla sonuçlanan beton kaplama yol modeli yaygınlaştırılarak tüm yollarda uygulanmaya devam edilecek.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, konuya ilişkin açıklamasında, yıllardır Türkiye'de ve tüm dünyada yaygın olarak kullanılan asfalt kaplama yol modelinin, giderek artan petrol fiyatları ve döviz kurları karşısında ekonomik olmaktan uzaklaştığına işaret etti. Bu çerçevede bir arayışa girildiğini belirten Tollu, yeni bir model olan beton kaplama yol modelinin günümüz şartlarında daha cazip olduğunu ifade etti. Erdemli Belediyesi olarak çağın gereksinimleri karşısında teknolojik ve ekonomik gelişmeleri de yakından takip ettiklerini vurgulayan Tollu, bir süredir Erdemlinin değişik bölgelerinde değişik şartlarda test çalışmaları yaptıklarını ve olumlu sonuç aldıklarını bildirdi. Tollu, “Bilindiği gibi sıcak ya da soğuk asfalt kaplama modeli karayolları müdürlükleri ve belediyelerce yol yapımında yıllardır kullanılan genel bir uygulamadır. Dünya piyasalarında petrol fiyatlarının ve döviz kurlarının hızla artması ve sık sık değişkenlik göstermesi sonucu buna paralel olarak da ana ham maddesi petrol olan asfaltın fahiş oranda fiyatının artması yol çalışmalarımızı ekonomik olarak zorlamaktadır. Ayrıca sağlamlık, dayanıklılık ve serilik bakımından yaptığımız testlerde aldığımız son derece olumlu sonuçlara dayanarak bundan böyle yol kaplamalarımızda beton yol uygulamasına geçiyoruz. Erdemli'de örnek olarak Ayaş mahallemizde yeni düğün salonu yolunu bu yöntemle kapladık. Başlattığımız bu uygulama için ayrıca yeni bir yatırıma gerek duymadan daha önce de kullandığımız finişerle kaplama, sıkıştırma ve tesviye çalışmalarımızı aynen sürdürüyoruz. Bu çalışmayı önümüzdeki günlerde yaygınlaştıracağız. Erdemlimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.