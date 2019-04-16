Erdemli Belediyesi Çağdaş Türk Müziği Korosu, sezon açılışını yaptı

Prof. Dr. Kadir Karkın yönetiminde çalışan topluluğun konserine ilgi yoğun oldu.

Erdemli Belediyesi bünyesinde Prof. Dr. Kadir Karkın yönetiminde çalışmalarını yürüten Çağdaş Türk Müziği Korosu ve Çocuk Korosu, yoğun bir çalışma sürecinin ardından sezon açılışında sanatseverlerle buluştu. Belediye Kültür Merkezinde eğitimlerini gerçekleştirilen Çağdaş Türk Müziği Korosu ve Çocuk Korosu, geçen sezonda gerçekleştirdiği konserler ile büyük beğeni toplamıştı. Topluluk, ulusal düzeyde birçok organizasyonda da kendine yer buldu. Başarılarıyla dikkat çeken ve gerçekleştirdiği konsere katılımın yoğun olduğu topluluk, performansı ile izleyenlerden tam not aldı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sanatın her dalına destek verdiklerini ve bu desteklerin devam edeceğini dile getirerek, özellikle çocukların topluma faydalı bireyler olabilmeleri adına en büyük sorumluluğun kendilerine ait olduğunu vurguladı. Tollu, “Erdemlimizin gelişmesi adına yapılabilecek en büyük yatırım; çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine; sanatsal ve kültürel alanlarda yapılan katkılar ile sağlanabilir. Attığımız her adımda daha dikkatli bir şekilde, geleceğimiz olan gençlerimizi, gençlerimizin mimarı ailelerimizi düşünerek hareket ediyoruz. Bu süreç içerisinde belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz yetişkin ve çocuk koromuza, engin tecrübe ve bilgileri ile destek olan Prof. Dr. Kadir Karkın'a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.