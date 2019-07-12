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Erdemli Belediyesi çalışanların göz muayenesinden geçirildi

Erdemli Belediyesi personeli iş sağlığı ve güvenliği kapsamında göz muayenesinden geçirildi.


Erdemli Belediyesi, olağanüstü durumlarda yapılması gerekenler noktasında zaman zaman çalışanlara yönelik eğitim seminerleri düzenleyerek güvenli çalışma alanları oluştururken, personellere yönelik yapılan sağlık taramaları ile de örnek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda daha önce de düzenli olarak sağlık taramaları yapılan belediye çalışanları, bu kez de kapsamlı göz muayenehanesinden geçirildi.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin kalkınması ve modern bir kent olabilmesi için gece gündüz çalışan belediye personeline teşekkür ederek, "Elbette ilçemiz o personellerimiz sayesinde bugün bulunduğu noktaya geldi. İşte bu yüzden önceliğimiz sağlık ve güvenlik konusunda örnek bir çalışma alanı oluşturmak. Bu kapsamda belediyeye ait her birimde ve kurumda dönem dönem seminerler ve uygulama eğitimleri verdiğimiz gibi sağlık taramaları da gerçekleştiriyoruz. Tek amacımız bu kenti inşa eden, nasırlı elleriyle ve enerjik beyinleri ile hemşerilerimize hizmet veren arkadaşlarımızın emeklerine karşı bir şeyler yapabilmek. Onları sağlığını çok önemsiyoruz. Zira sağlıklı ve güzel hizmet, sağlıklı ve zinde bir bünye ile yapılabilir” dedi.

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