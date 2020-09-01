İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erdemli Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Erdemli Belediyesi, eylül ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, toplantıda aldıkları kararlarla ilçeye daha iyi hizmet edeceklerini söyledi.


Erdemli Belediyesi meclis toplantısı, Mükerrem Tollu başkanlığında yapıldı. Toplantıda, 2021 yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi, Güneş Enerjisi Santrali Yapım İşi için kredi kullanımının da aralarında bulunduğu gündemde yer alan 7 madde görüşüldü.


Başkan Tollu, toplantı sonunda yaptığı konuşmada, “Eylül ayının ilk toplantısını gerçekleştirdik. Toplantımızda aldığımız kararlarla kentimize daha iyi hizmet edeceğiz. Malumunuz biz, sosyal belediyecilik anlayışı ile birçok alanda ilçemiz için proje üretmekteyiz. Bu projeleri hayata geçirirken de yeni kararlar almakta ve kentimiz için en doğru yatırımları yapmaktayız. Kamu kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde kullanabilmek adına her kararın üzerinden defalarca geçmekteyiz. Aldığımız bu kararların, vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini dilerim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.