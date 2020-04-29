Erdemli Belediyesi ilçeyi bahara hazırlıyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bahar çalışmaları kapsamında, halkın ortak kullanımına açık tüm alanları temiz, sağlıklı ve bakımlı hale getirmek için hummalı bir çalışma başlatan ekipler, ilçe merkezindeki park, bahçe, refüj ve sahil bandında çim biçme-havalandırma ve ağaç budama hizmetlerini özenle gerçekleştiriyor. Ekipler, ağır geçen kış şartlarının ardından çocuk oyun grupları, parklar, kamelyalar, bank ve masalarda da onarım çalışmalarına başlayacak.

"Yemyeşil bir Erdemli' için çalışıyoruz"

Erdemli'nin yeşil olması ve yeşil kalması için çaba harcadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Belediyemizin sorumluluğundaki sahil bantlarında ve tüm parklarda ekiplerimiz ağaçların ve yeşil alanların bakım, budama ve çim biçme hizmetlerini özenle gerçekleştiriyor. Erdemli, yeşille mavinin el ele verip insanlığı selamlayan bir şehir olmaya devam edecektir” dedi. Erdemli'nin bulunduğu coğrafi konum olarak çok şanslı olduğunu kaydeden Tollu, “Bize düşen bu güzelliği insanların hizmetine en iyi şekilde sunmaktır. Allah'ın izni ile biz görevde olduğumuz müddetçe Erdemli'nin yeşili de mavisi de Torosların kar beyazı da insanlığı kendisine hayran bırakmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.