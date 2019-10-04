Erdemli Belediyesi kışa hazırlanıyor

Kendine kendine yetebilen ve ülke ekonomisine katkı sunan bir belediye oluşturmak adına önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Bildiğiniz üzere kış mevsimi yaklaştı. Bizde kış aylarına hazırlık çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu kapsamda yeşil alanların bakımını gerçekleştirirken, bu alanların arttırılmasına yönelik faaliyetlerimize de devam ediyoruz. Çalışmalarda kullanılan ürünlerimizi de genel anlamda kendi seramızda üretiyoruz. Dışa bağımlı olmayan ve tükettiğini üreten bir anlayışla, yüz binin üzerinde çiçek ve bitki üretiyoruz. Ürünlerimizi yetiştirme aşamasında da bilimsel metotları kullanıyoruz. ‘Tüketen değil üreten belediyecilik' anlayışı ile her alanda olduğu gibi çevre düzenlemesinde de kendine yeten bir kurumuz” dedi.