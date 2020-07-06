İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erdemli Belediyesi, Koramşalı muhtarlık ve Kuran Kursu binalarını yeniliyor

MERSİN (İHA) – Mersin’in Erdemli Belediyesi, Koramşalı Mahallesinin yıpranan muhtarlık binası ile Kuran Kursu binasında boya ve bakım çalışmaları yaparak, iki binayı da yeniliyor.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi, Koramşalı Mahallesinin yıpranan muhtarlık binası ile Kuran Kursu binasında boya ve bakım çalışmaları yaparak, iki binayı da yeniliyor.


Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre belediyenin; camilere, okullara, kamu kurum ve kuruluşlarına sunduğu destek hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek, Koramşalı Mahallesinin yıpranmış durumdaki muhtarlık binasında ve Kuran Kursunda boya ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi. İç ve dış cephe boya işleri yapılan muhtarlık binası, pandemi sonrasında vatandaşların kullanımı için düzenlenirken, Kuran Kursu da öğrencilerine kapılarını açmak için bekliyor.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, manevi değerlere sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, ibadethanelere yönelik yürütülen hizmetlerin sadece Allah'ın rızasını kazanmak adına yapıldığını kaydetti. Ayrıca eğitim kurumlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen desteğin, ilçenin talepte bulunan tüm kurumlarına yönelik olduğunun altını çizen Tollu, hizmetlere aralıksız devam edileceğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.