Erdemli Belediyesi Kumkuyu ve Kayacı'da çalışmalarına devam ediyor

Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çim biçme, bakım, budama, çiçeklendirme faaliyetleri Kumkuyu ve Kayacı mahallelerinde devam ediyor.

Erdemli Belediyesi, sıfır rakımdan 2 bin 500 rakıma kara ilçe sınırları içerisinde bulunan her alanda yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek, kontrollü sosyal hayat dahilinde kullanımda olan ortak sosyal alanlarda budama, çiçeklendirme, temizleme, bakım ve onarım faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Ülkemiz Mart ayından itibaren dünyayı etkisi altına alan ciddi bir salgınla mücadele ediyor. Son dönemlerde ise salgının kontrol altına alınması ile kontrollü olarak kullanılabilen sosyal alanların bakımı ve temizliği, vatandaşlarımızın bu salgını en az zararla atlatmaları adına, büyük önem arz ediyor. Biz de çalışmalarımızı aralıksız devam ettirerek, ilçemizin her noktasında olduğu gibi Kumkuyu ve Kayacı mahallelerimizde de bakım, temizlik ve çevre düzenlemesi faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" dedi.