Erdemli Belediyesi, kurumlara destek olmaya devam ediyor

Erdemli Belediyesi, kurumlara destek kapsamında Kargıpınarı Sulama Kooperatifi'nin, su taşkınlarını önlemek adına talep ettiği büzler teslim etti.

Erdemli Belediyesi, ilçe kurumlarına talepler doğrultusunda destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kargıpınarı Sulama Kooperatifi'nin talep ettiği büzleri teslim eden belediye yetkilileri, Erdemli'nin kalkınması adına ellerinden gelen desteği sunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kargıpınarı Sulama Kooperatifi Başkanı Hilmi Dudaklı, büzlerin teslim edilmesi dolayısıyla yaptığı açıklamada, tarımın önemli bir geçim kaynağı olduğu ilçede sulamanın da önemli bir faktör olduğunu belirtti. Bu noktada bazen taleplere yetişemedikleri için belediyeden destek istediklerini vurgulayan Dudaklı, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve ekiplerinin yardımda bulunduklarını ifade ederek teşekkür etti.

Kooperatif çalışanı Osman Yavuz da “Su taşkınlarını önlemek adına kooperatifimiz ile belediyemiz ortaklaşa çalışma yürütüyor. Kırık olan alanları büzlerle tamamlayıp olası felaketlerin önüne geçiyoruz. Ortak çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise ilçenin kalkınması adına kurumların ihtiyaç duyduğu desteği vereceklerinin altını çizdi. Tarımın önemli bir gelir kaynağı olduğu Erdemli'de, sulamanın da çok mühim bir mesele olduğunu dile getiren Tollu, bu yüzden zaman zaman kurumlara hizmet götürdüklerini, geleceğin Erdemli'sinin en iyi noktalara kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.